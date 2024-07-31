Главные новости 31 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 31 июля 2024 года.
Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при прямом попадании ракеты
Прямой удар по месту, где остановились в Тегеране глава политбюро ХАМАС Хания с телохранителем, был нанесен около 2:00, сообщает Al Hadath. Хания прибыл в Иран на инаугурацию нового президента Пезешкиана.
Захарова назвала гибридную войну США против РФ грозящей столкновением ядерных стран
Мария Захарова заявила, что гибридная война США и НАТО против России угрожает прямым столкновением ядерных держав.
Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ
Бакальчук объявила о разводе с мужем после встречи мужа с Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. В интервью «КП» она признала, что их разлад начался давно.
Подрывник из Рязани признался в атаке на аэродром Дягилево
Руслан Сидики, гражданин России и Италии, признался в атаке на военный аэродром Дягилево с использованием четырех изготовленных им беспилотников.
Харрис опережает Трампа по поддержке в ряде колеблющихся штатов
Вице-президент США Камала Харрис опережает Дональда Трампа по поддержке в Аризоне, Висконсине, Мичигане и Неваде, согласно опросу Bloomberg и Morning Consult.