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Главврача Саянской больницы сняли с должности из-за неоплаты по контрактам

Больница задолжала поставщикам 2,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Главного врача Саянской городской больницы сняли с должности из-за отсутствия выплат по заключенным контрактам. Известно, что поставщики выполнили свои обязательства, но деньги ими получены не были. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, организованная проверка подтвердила наличие долга на сумму 2,5 млн рублей.

— Контракты были заключены на поставку лекарств, реактивов для медицинского анализатора, а также продуктов для пациентов, — поделились правоохранители.

На основании отсутствия выплат прокурором было инициировано дело по административной статье. Главный врач был отстранен, а долг уплачен.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура завершила проверку по факту схода вагона поезда с рельсов в Братске. Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности и назначили штраф, а также обязали устранить нарушения.