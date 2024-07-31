Главврача Саянской больницы сняли с должности из-за неоплаты по контрактам

Главного врача Саянской городской больницы сняли с должности из-за отсутствия выплат по заключенным контрактам. Известно, что поставщики выполнили свои обязательства, но деньги ими получены не были. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, организованная проверка подтвердила наличие долга на сумму 2,5 млн рублей.