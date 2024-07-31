Главврача Саянской больницы сняли с должности из-за неоплаты по контрактам

Главного врача Саянской городской больницы сняли с должности из-за отсутствия выплат по заключенным контрактам. Известно, что поставщики выполнили свои обязательства, но деньги ими получены не были. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, организованная проверка подтвердила наличие долга на сумму 2,5 млн рублей.
— Контракты были заключены на поставку лекарств, реактивов для медицинского анализатора, а также продуктов для пациентов, — поделились правоохранители.
На основании отсутствия выплат прокурором было инициировано дело по административной статье. Главный врач был отстранен, а долг уплачен.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура завершила проверку по факту схода вагона поезда с рельсов в Братске. Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности и назначили штраф, а также обязали устранить нарушения.