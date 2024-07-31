Нижегородцы смогут увидеть северное сияние в ночь с 31 июля на 1 августа

Жители Нижнего Новгорода смогут наблюдать Северное сияние в ночь с 31 на 1 июля. По данным сайта voshod-solnca.ru, увидеть свечение с вероятностью 82% можно будет с ноля до трёх часов по московскому времени. Напомним, что северное сияние — это оптическое атмосферное явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. В России обычно северное сияние можно наблюдать с конца августа по март.