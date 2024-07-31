В Ростовской области зарегистрировали случай лептоспироза

В Ростовской области отметили первый случай лептоспироза. Это инфекционная болезнь, которая передается человеку через грязные продукты питания, от животных, при укусах насекомых и при купании в открытых водоемах, рассказали в управлении Роспотребнадзора.
Известно, что лептоспирозом заболел житель донской столицы, но, при каких именно обстоятельствах это произошло, неизвестно.
Также к концу июля 2024 года специалисты выявили на Дону случаи заражения Крымской геморрагической лихорадкой, коксиеллезом (лихорадка Ку), иксодовым боррелиозом и лихорадкой Западного Нила. Эти болезни людям передали клещи и комары.
К слову, с укусами клещей в больницы Ростовской области обратились уже 5164 человека, из которых 1988 — дети до 14 лет.
Чтобы защититься от инфекций, жителям региона рекомендуют соблюдать ряд правил. В том числе, нужно убирать дачные участки от мусора и бурьяна, а для отдыха выбирать освещенные солнцем места. Воду и продукты следует хранить в закрытой таре. Нельзя мыть посуду и умываться в неизвестных источниках. Нужно избегать контактов с дикими и бродячими животными.