В Ростовской области зарегистрировали случай лептоспироза

Чтобы защититься от инфекций, жителям региона рекомендуют соблюдать ряд правил. В том числе, нужно убирать дачные участки от мусора и бурьяна, а для отдыха выбирать освещенные солнцем места. Воду и продукты следует хранить в закрытой таре. Нельзя мыть посуду и умываться в неизвестных источниках. Нужно избегать контактов с дикими и бродячими животными.