Зеленый оазис в городе: в столице обустраивают небольшие парки

«Название “карманный парк” образовалось в силу расположения — у стены или между двумя торцами соседних зданий, — похожего на карман. Такой тип может также рассекать целый блок домов, создавая пешеходный проход. Они становятся эффективным решением для использования заброшенных участков, размер которых не дотягивает для полноценной застройки. Для обустройства таких площадок используются вечнозеленые и цветущие растения, укорененные в грунт или в кадках, разнообразные малые архитектурные формы, от скульптур до шезлонгов, и даже спортивные тренажеры», — отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.