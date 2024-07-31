Зеленый оазис в городе: в столице обустраивают небольшие парки

В столице возле новых жилых комплексов обустраивают небольшие парки, их общая площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. Они доступны для всех горожан.
«Название “карманный парк” образовалось в силу расположения — у стены или между двумя торцами соседних зданий, — похожего на карман. Такой тип может также рассекать целый блок домов, создавая пешеходный проход. Они становятся эффективным решением для использования заброшенных участков, размер которых не дотягивает для полноценной застройки. Для обустройства таких площадок используются вечнозеленые и цветущие растения, укорененные в грунт или в кадках, разнообразные малые архитектурные формы, от скульптур до шезлонгов, и даже спортивные тренажеры», — отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.
Так, рядом с жилым комплексом на берегу Москвы-реки недалеко от Южного речного вокзала благоустроили набережную. На участке площадью 6,7 тысячи квадратных метров по адресу: улица Южнопортовая, земельный участок № 42/1 разбили газон, сделали прогулочные дорожки, поставили шезлонги и обустроили игровую площадку.
Возле жилого комплекса в районе Щукино по адресу: 4-й Красногорский проезд, дом 2/4, строение 3 появился зеленый оазис. На территории площадью девять тысяч квадратных метров высадили крупные деревья, установили шезлонги, разбили сад камней и обустроили спортивно-игровую площадку для детей.
В Пресненском районе на улице Пресненский Вал (дом 27) строится жилой комплекс на бывшей территории вагоноремонтных мастерских дореволюционной Александровской железной дороги. В небольшом парке сделают тематические площадки для отдыха взрослых и детей.
«Улучшение качества городской среды за счет комплексного благоустройства и озеленения прилегающей территории при возведении жилых объектов — важная составляющая развития города. Карманные парки появятся сразу в трех проектах, реализуемых одним девелопером. В настоящее время в рамках строительства 11 корпусов совокупной жилой площадью более 194 тысяч квадратных метров ведутся работы по обустройству природных площадок, доступных не только для будущих жильцов, но и для всех горожан. Каждый этап работ находится под надзором комитета», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
В Москве подобные небольшие парки начали обустраивать в 2020 году. Они стали популярны в исторической части города: в районе Ивановской горки, во дворах Замоскворечья, вдоль Водоотводного канала. Самым первым из них можно считать сквер Майи Плисецкой, который появился в 2016 году на улице Большая Дмитровка.