Мэр Сочи носит ортез на руке из-за растяжения

Глава Сочи Андрей Прошунин вышел на работу с ортезом на левой руке. Фотография мэра с медицинским приспособлением появилась в его телеграм-канале.
«Со мной все в порядке, растянул сухожилие, но работе это не мешает», — сразу поделился Прошунин, чтобы предвосхитить вопросы.
С ортезом мэр курорта побывал в Центре дополнительного образования в Хосте. Там идет работа над новым пространством для кружков и секций для школьников.
Ортез — это внешнее медицинское приспособление для восстановления после травм и операций.