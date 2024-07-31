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Мэр Сочи носит ортез на руке из-за растяжения

Андрей Прошунин вышел на работу с ортезом на руке.

Источник: Мэр Сочи Андрей Прошунин — Telegram

Глава Сочи Андрей Прошунин вышел на работу с ортезом на левой руке. Фотография мэра с медицинским приспособлением появилась в его телеграм-канале.

«Со мной все в порядке, растянул сухожилие, но работе это не мешает», — сразу поделился Прошунин, чтобы предвосхитить вопросы.

С ортезом мэр курорта побывал в Центре дополнительного образования в Хосте. Там идет работа над новым пространством для кружков и секций для школьников.

Ортез — это внешнее медицинское приспособление для восстановления после травм и операций.

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