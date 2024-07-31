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Несколько раз перекроют движение на трассе Екатеринбург — Тюмень

31 июля на 268 километре трассы Екатеринбург — Тюмень (Тугулымский район) будут несколько раз ограничивать движение.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Трассу будут перекрывать с 14:00 до 14:10, с 14:25 до 14:35 и с 14:50 до 15:00.

Движение будет полностью закрыто в обоих направлениях.

«Призываем участников дорожного движения планировать маршруты с учетом вводимых ограничений, быть предельно внимательными при приближении к ремонтным участкам, заблаговременно снижать скорость, выполнять требования временных дорожных знаков и разметки, выдерживать установленные скоростные ограничения», — советуют в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что вечером 28 июля на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург (в районе Ревды) транспорт встал в огромный затор. Пробка растянулась на более чем 15 километров в обе стороны.

Движение транспорта было затруднено с 310-го по 315-й километр в направлении Екатеринбурга, а также с 315-го по 323-й километр в сторону Перми.