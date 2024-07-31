В Красноярском крае ожидаются грозы и сильные дожди

Интенсивные осадки с грозой ожидаются в Красноярском крае 1 августа.
Так, в Туруханском, центральных и южных районах Красноярского края в первый день августа местами возможны грозы. На севере центральных районов прогнозируют сильные дожди, рассказали в ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В южных районах ночью и утром — туман.
В Красноярске в этот день синоптики обещают кратковременный дождь, ночью с грозой. Ветер северо-западный до 9 м/с. Температура воздуха ночью +15° С — +17° С, днём столбики термометров поднимутся до +27° С.