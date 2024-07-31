В Красноярском крае ожидаются грозы и сильные дожди

Так, в Туруханском, центральных и южных районах Красноярского края в первый день августа местами возможны грозы. На севере центральных районов прогнозируют сильные дожди, рассказали в ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В южных районах ночью и утром — туман.