Сакраменто
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ожидаются грозы и сильные дожди

Также прогнозируют туман.

Сейчас в Сакраменто: +18° 2 м/с 77% 758 мм рт. ст. +21°

Интенсивные осадки с грозой ожидаются в Красноярском крае 1 августа.

Так, в Туруханском, центральных и южных районах Красноярского края в первый день августа местами возможны грозы. На севере центральных районов прогнозируют сильные дожди, рассказали в ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В южных районах ночью и утром — туман.

В Красноярске в этот день синоптики обещают кратковременный дождь, ночью с грозой. Ветер северо-западный до 9 м/с. Температура воздуха ночью +15° С — +17° С, днём столбики термометров поднимутся до +27° С.