В Татарстане стобалльники по ЕГЭ получат денежные премии

Минобрнауки Татарстана выплатит денежную премию выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов в этом году заявил глава ведомства Ильсур Хадиуллин.
Размер единовременной выплаты будет зависеть от количества предметов, сданных на максимальный результат — 15, 25 и 35 тысяч рублей соответственно. В Татарстане 342 человека сдали хотя бы один предмет на 100 баллов, а две выпускницы из Казани и Альметьевска и вовсе стали трехсотбалльниками.
Хадиуллин отметил, что большинство стобалльников для поступления выбрали татарстанские вузы. Второй по популярности оказалась Москва, а третьим — Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что в Татарстане почти в два раза увеличилось число стобалльников по ЕГЭ.