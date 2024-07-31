В Татарстане стобалльники по ЕГЭ получат денежные премии

Размер единовременной выплаты будет зависеть от количества предметов, сданных на максимальный результат — 15, 25 и 35 тысяч рублей соответственно. В Татарстане 342 человека сдали хотя бы один предмет на 100 баллов, а две выпускницы из Казани и Альметьевска и вовсе стали трехсотбалльниками.