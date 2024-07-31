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В Татарстане стобалльники по ЕГЭ получат денежные премии

Речь идет о разовой выплате до 35 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минобрнауки Татарстана выплатит денежную премию выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов в этом году заявил глава ведомства Ильсур Хадиуллин.

Размер единовременной выплаты будет зависеть от количества предметов, сданных на максимальный результат — 15, 25 и 35 тысяч рублей соответственно. В Татарстане 342 человека сдали хотя бы один предмет на 100 баллов, а две выпускницы из Казани и Альметьевска и вовсе стали трехсотбалльниками.

Хадиуллин отметил, что большинство стобалльников для поступления выбрали татарстанские вузы. Второй по популярности оказалась Москва, а третьим — Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что в Татарстане почти в два раза увеличилось число стобалльников по ЕГЭ.

образование