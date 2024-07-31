В Киргизии запретили вебкам

Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, закон о внесении этих изменений в уголовный кодекс и кодекс о правонарушениях республики был подписан Жапаровым в среду.
«Закон… принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что теперь организаторов вебкам-студий будет ждать уголовная ответственность, а участие в онлайн-проституции приравнивается к правонарушению.
О мере наказания за такое правонарушение в сообщении пресс-службы не говорится.