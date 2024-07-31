Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова снялась с Кубка России из-за травмы

Воронежская спортсменка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова снялась с соревнований Кубка России по гимнастике за считанные минуты до старта. Гимнастка травмировала левую икру из-за неудачного приземления во время разминки. Травма привела к тому, что девушка не могла нормально наступить на ногу и разбежаться перед выполнением элемента, в связи с чем совместно с тренером приняла решение не участвовать в соревновании. Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Новосибирске с 31 июля по 4 августа.