Холзи призналась, что после массовой критики жалеет о своем возвращении в музыку

«Мои собственные поклонники относятся ко мне гораздо хуже, чем любые другие люди на свете, — приводит слова Холзи Variety. — Конечно, я не говорю за всех вас. Но раньше тех, кто относился ко мне плохо, было меньшинство, а теперь мне кажется, что большинство тут и там высказывается, как сильно меня ненавидят или насколько я ужасна».