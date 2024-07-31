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В Воронежскую область вернется жара до +30

Такую температуру синоптики прогнозируют уже в пятницу, 2 августа.

Сейчас в Сакраменто: +18° 2 м/с 77% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Нынешняя прохладная погода задержится в Воронеже, но не в целом в нашей области. Синоптики дали разный прогноз погоды на ближайшие дни для столицы Черноземья и районов нашего региона.

В Воронеже всю оставшуюся неделю сохранится комфортная дневная температура в районе +24…+26 градусов. При этом ночи будут достаточно холодными — от +13 до +15 градусов. При этом метеорологи обещают кратковременные дожди.

А вот в районах области сохранится жаркое лето. Дневная температура в начале августа будет доходить до +28, а 2 августа и до +30. Правда ночью она может опускаться до +11, впрочем, может достигать и +16. При этом дожди маловероятны.