В Воронежскую область вернется жара до +30

Нынешняя прохладная погода задержится в Воронеже, но не в целом в нашей области. Синоптики дали разный прогноз погоды на ближайшие дни для столицы Черноземья и районов нашего региона.
В Воронеже всю оставшуюся неделю сохранится комфортная дневная температура в районе +24…+26 градусов. При этом ночи будут достаточно холодными — от +13 до +15 градусов. При этом метеорологи обещают кратковременные дожди.
А вот в районах области сохранится жаркое лето. Дневная температура в начале августа будет доходить до +28, а 2 августа и до +30. Правда ночью она может опускаться до +11, впрочем, может достигать и +16. При этом дожди маловероятны.