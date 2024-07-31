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Туристы из Петербурга ночевали на мосту близ эстонской границы

Семь человек были вынуждены провести ночь на Нарвском мосту после того, как эстонские пограничники закрыли границу ровно в 23:00. Среди задержавшихся оказались граждане Италии, Испании, Словакии, Швеции и Германии, которые направлялись в Эстонию на автобусе из Петербурга.

По данным Идаской префектуры, российские пограничники пропустили 22 человека на мост через несколько минут после закрытия эстонского пограничного пункта «Нарва-1». Эстонская сторона объяснила, что граница работает только с 7 утра до 11 вечера, поэтому семь человек решили остаться на мосту до утра, чтобы пересечь границу после ее открытия. В это время остальные 15 пассажиров вернулись на российскую сторону.

Утром 30 июля всех оставшихся на мосту пропустили в Эстонию.

Сейчас пропускной пункт в Ивангороде является наиболее востребованным для пересечения границы с Евросоюзом. Недавно стало известно, что эстонские таможенники там отбирают сувениры с советской символикой.