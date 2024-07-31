Туристы из Петербурга ночевали на мосту близ эстонской границы

По данным Идаской префектуры, российские пограничники пропустили 22 человека на мост через несколько минут после закрытия эстонского пограничного пункта «Нарва-1». Эстонская сторона объяснила, что граница работает только с 7 утра до 11 вечера, поэтому семь человек решили остаться на мосту до утра, чтобы пересечь границу после ее открытия. В это время остальные 15 пассажиров вернулись на российскую сторону.