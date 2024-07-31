Бастрыкин взял под контроль дело об отмене школьных автобусов в Краснодаре

Обращение, поступившее в телеграм-канал Информационного центра СК России, касается недовольства родителей школьников изменением системы перевозки, которая теперь предполагает использование общественного транспорта по льготным билетам. Родители обеспокоены безопасностью таких поездок и считают, что изменения могут негативно сказаться на учениках.



Ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. В ответ на обращение Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку. Он должен выяснить все обстоятельства происшествия и сообщить о результатах проверки.



Исполнение поручения и ход проверки находятся под контролем центрального аппарата Следственного комитета, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.