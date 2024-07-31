Проведение «школьных базаров» не планируется в Нижнем Новгороде

Традиционных «школьных базаров» в этом году в Нижнем Новгороде не будет. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте развития предпринимательства.
Уже совсем скоро начнется подготовка к школе, и родители начнут скупать рюкзаки, ручки и тетради для своих детей — школьников. В предыдущие годы родителей «спасали» так называемые «школьные базары», где за пару часов можно было полностью собрать ребенка в школу. Однако в этом году таких базаров не будет.
— В связи с отсутствием заинтересованности со стороны предпринимательского сообщества на организацию «школьных базаров», проведение их не планируется, — рассказали в департаменте развития предпринимательства Нижнего Новгорода.