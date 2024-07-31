Погода на море 31 июля: почти на всех пляжах Калининградской области третий день запрещено купание

На большей части пляжей Калининградской области третий день сохраняется запрет на купание. Пришедший в выходные западный ветер создаёт опасное волнение. Исключением стал только Пионерский. «Клопс» собрал информацию спасателей.
В среду, 31 июля, температура воды продолжает держаться на отметке в +20 °C. Температура воздуха снизилась до +20 °C.
«Волны по три метра, стало только хуже».
- Балтийск: флаг на побережье чёрный, купание запрещено и очень опасно;
- Зеленоградск: флаг чёрный, запрещено отдыхать на воде;
- Светлогорск: флаг чёрный, запрет на купание;
- Янтарный: флаг красный, купаться нельзя;
- Пионерский: без флага, купание разрешено.
Информация актуальна на момент публикации.