Дожди и похолодание пообещали казахстанцам в ближайшие дни

Согласно информации РГП «Казгидромет», неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории Казахстана. По республике пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине — сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны, по данным синоптиков, погода будет без осадков.
На западе Казахстана в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31…+36°С, а на остальной территории республики прогнозируется постепенное понижение температуры.
Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на июль. Сообщалось, что во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозировалось колебание температуры воздуха.