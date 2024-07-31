Дожди и похолодание пообещали казахстанцам в ближайшие дни

Согласно информации РГП «Казгидромет», неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории Казахстана. По республике пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине — сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны, по данным синоптиков, погода будет без осадков.