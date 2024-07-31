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Дожди и похолодание пообещали казахстанцам в ближайшие дни

На большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода и постепенное понижение температуры. Лишь на западе сохранится жара до 36 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Nur.kz

Согласно информации РГП «Казгидромет», неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории Казахстана. По республике пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине — сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны, по данным синоптиков, погода будет без осадков.

На западе Казахстана в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31…+36°С, а на остальной территории республики прогнозируется постепенное понижение температуры.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на июль. Сообщалось, что во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозировалось колебание температуры воздуха.