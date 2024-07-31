В «инфекционках» Калининградской области занято 70,1% коек

К концу июля в медицинских организациях Калининградской области 70,1% коек инфекционного профиля занимают 235 человек, из них 87 детей и 148 взрослых. Об этом в региональном минздраве рассказали в ответ на официальный запрос «Клопс».
Пациенты лежат с энтероколитом, новой коронавирусной инфекцией, хроническим вирусным гепатитом и другими заболеваниями. Двух человек лечат от тяжёлой степени коронавируса на фоне патологии.
В регионе открыто 26 пунктов вакцинации, в том числе стационарных в медорганизациях области. Один из них находится в ТРЦ «Европа».
В Калининградской инфекционной больнице планируют обновить отдел реанимации.