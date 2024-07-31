«Лично могу сообщить»: Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам

«Дорогие болельщики Казахстана, наконец-то я лично могу сообщить вам, насколько сильно я расстроена и сожалею, что не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную Казахстана. Я готовилась с командой и, к сожалению, прямо перед началом соревнований заболела. Пролежала с температурой и у меня были проблемы с дыханием — врачи запретили мне выходить на корт. Хотела бы извиниться перед всеми казахстанскими болельщиками за неоправданные ожидания и надежды. Я безумно расстроена, так как достаточно много работаю со своей командой и хотела бы принести медаль. В прошлый раз, на Олимпиаде в Токио, я была достаточно близка, и, конечно же, это была моя большая цель. Надеюсь, я смогу скоро выйти на корт и хочу поблагодарить всех своих соотечественников, потому что каждый раз, играя на разных частях мира, я всегда получаю колоссальную поддержку и всегда безумно рада видеть флаги на стадионах. Большое спасибо и надеюсь на ближайшее возвращение», — сказала Рыбакина в видеообращении, опубликованном пресс-службой КТФ.