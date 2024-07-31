Почему в Самаре цветут гортензии

Будет гортензия цвести.
На Полевом спуске самарской набережной появилась маленькая скромная табличка, посвященная большому красивому подарку городу. В июне 2023 года здесь, около памятника основателю Самары Григорию Засекину, садовый центр Веры Глуховой высадил сто кустов гортензий. Это были 4-летние саженцы, в центре их называют юбилейными — в честь юбилея основательницы, который был в прошлом году. Этот сорт достигает в высоту до 3 метров и цветет минимум 40 лет. Здесь будет город-сад, да и только!
Первые гортензии на самарской набережной появились в 2017 году — тогда были высажены первые 500 штук на территории от Речного вокзала до улицы Первомайской.
— Это были 1−2-леточки, и я очень за них переживала. Мы ухаживали за ними, и я лично просила агронома, чтобы она не давала им цвести первые пару лет — это нужно было для лучшего укоренения растений и чтобы их не похитили. А вот пять лет назад они впервые распустились и украсили собой город. Практически все выжили — это растение, несложное в уходе: достаточно обрезать, подкармливать и щедро поливать, — вспоминает Вера Глухова. — Я очень радуюсь, когда вижу, что люди любуются моими гортензиями, фотографируют, и в этот момент чувствую себя счастливой.
Всего в Самаре начиная с 2017 года были высажены 5000 гортензий в различных общественных пространствах: в микрорайонах «Южный город» и «Волгарь», в Иверском монастыре, около госпиталя ветеранов войн и Самарской городской больницы им. Пирогова, в школах и детских садах, в санатории «Волжский Утес» и в других местах. В высадке неоднократно помогали участницы «Конфедерации деловых женщин Самарской области». По словам председателя конфедерации Марии Ворониной, это одна из самых красивых и добрых акций, в которых им приходилось участвовать.
Гортензии — в каждый двор!
В честь установки памятной таблички с указанием, с чьей легкой руки в Самаре цветут гортензии, был устроен небольшой праздник.
— Набережная — лицо нашего города, и я благодарен за то, вы помогаете сделать ее еще более красивой и притягательной для жителей и туристов, — отметил директор МУП «Самарская набережная» Артемий Анисимов. Именно он стал инициатором установки таблички.
По мнению художницы Евгении Тарасовой, много путешествовавшей по теплым странам, сейчас Самара превращается в настоящий курорт, и этот цветок придает городу вайб Адриатики и Италии, гармонируя с Волгой и умением самарцев неспешно наслаждаться жизнью.
— Гортензии обязательно попадут и на мои картины, посвященные Самаре, и на картины моих коллег и учеников. Нашему городу очень идет этот цветок, поэтому мы уже запланировали плэнеры с видами на эти живописные растения, — поделилась художница.
А самарская артистка Юлия Денисова в буквальном смысле слова воспела гортензию, исполнив песню о ней.
— Мы очень часто ждем, чтобы кто-то пришел и сделал нашу жизнь лучше и краше, хотя можно это сделать самим, — убеждена Вера Глухова. — Я бы очень хотела, чтобы каждый посадил в своем дворе гортензию. Мир вокруг станет гораздо лучше.