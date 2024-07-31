Почему в Самаре цветут гортензии

— Это были 1−2-леточки, и я очень за них переживала. Мы ухаживали за ними, и я лично просила агронома, чтобы она не давала им цвести первые пару лет — это нужно было для лучшего укоренения растений и чтобы их не похитили. А вот пять лет назад они впервые распустились и украсили собой город. Практически все выжили — это растение, несложное в уходе: достаточно обрезать, подкармливать и щедро поливать, — вспоминает Вера Глухова. — Я очень радуюсь, когда вижу, что люди любуются моими гортензиями, фотографируют, и в этот момент чувствую себя счастливой.