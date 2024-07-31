Для приморцев временно закроют дорогу в Китай

В Китае 1 августа празднуется День образования Народно-освободительной армии (НОАК). Жителям Приморского края тоже стоит отметить этот день в календаре, чтобы не забыть, что временно закроется автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В Агентстве международного сотрудничества региона сообщили, что в этот день пропуск автомобилей и автобусов через пункт Краскино — Хуньчунь осуществляться не будет. При этом пункты Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин и Турий Рог — Мишань свою работу не прекратят, проехать можно будет в штатном режиме.