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Еще год колонии добавили мужчине за стрельбу в военкомат в Усть-Илимске

Теперь осужденный отсидит 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

26-летнему мужчине из Усть-Илимска добавили еще год колонии за стрельбу из автомата в военкомат. Теперь осужденный пробудет в колонии 20 лет. Об этом сообщили в апелляционном военном суде.

Совершил он преступление в сентябре 2022 года. Его признали виновным и приговорили к 19 годам, но после подачи апелляции приговор решили ужесточить.

Мужчину обвинили в совершении террористического акта, а также в незаконном изготовлении и хранении оружия. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 26 сентября в ходе стрельбы пострадал военный комиссар Александр Елисеев. После этого стрелка сразу же задержали работники Росгвардии. Сейчас молодой человек включен в список экстремистов и террористов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в прокуратуре была завершена проверка, которая касалась схода вагона поезда в Братске.