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Эксперт объяснил нашествие стрекоз на Кубани

В Новороссийске очевидцы сняли на видео рой стрекоз в небе над городом. Сообщения о нашествии насекомых также поступают из Краснодара, Геленджика и Анапы. Активность стрекоз в нескольких районах Краснодарского края связана с природно-климатическими условиями региона. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал доцент кафедры зоологии биофакультета КубГУ Владимир Гладун.

«Стрекозы по природе своей не опасны для человека, так как являются хищниками и питаются мелкими насекомыми. Это нашествие связано с колебаниями численности популяции стрекоз, на которую влияют различные биотические факторы», — объяснил зоолог.

Среди причин нашествия господин Гладун назвал наличие достаточного количества пищи, минимальное количество врагов и оптимальные температуры для развития их личинок в водоемах. Зоолог пояснил, что со временем стрекозы разлетятся по окружающей территории, их численность будет падать. Популяция вернется к исходным значениям.

Ранее в соцсетях жители Краснодара сообщили о нашествии мошкары в парках и скверах города.

экология
флора и фауна