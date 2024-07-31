Эксперт объяснил нашествие стрекоз на Кубани

«Стрекозы по природе своей не опасны для человека, так как являются хищниками и питаются мелкими насекомыми. Это нашествие связано с колебаниями численности популяции стрекоз, на которую влияют различные биотические факторы», — объяснил зоолог.
Среди причин нашествия господин Гладун назвал наличие достаточного количества пищи, минимальное количество врагов и оптимальные температуры для развития их личинок в водоемах. Зоолог пояснил, что со временем стрекозы разлетятся по окружающей территории, их численность будет падать. Популяция вернется к исходным значениям.
Ранее в соцсетях жители Краснодара сообщили о нашествии мошкары в парках и скверах города.