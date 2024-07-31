Эксперт объяснил нашествие стрекоз на Кубани

В Новороссийске очевидцы сняли на видео рой стрекоз в небе над городом. Сообщения о нашествии насекомых также поступают из Краснодара, Геленджика и Анапы. Активность стрекоз в нескольких районах Краснодарского края связана с природно-климатическими условиями региона. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал доцент кафедры зоологии биофакультета КубГУ Владимир Гладун.