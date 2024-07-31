ВС назвал причины отказа в выплатах родителям погибших на спецоперации

Поводом для ее жалобы стал тот факт, что после гибели сына в ходе боевых действий страховую сумму, единовременное пособие, денежную компенсацию (в сумме около 6,5 млн руб.) получил ее бывший муж Виталий Мельник. Женщина пыталась доказать в судах нижней инстанции, что отец не платил алименты, не занимался воспитанием детей и даже не знал, что сын отправился в зону конфликта. Однако при этом приехал на похороны и оформил на себя все выплаты. Цитлионок при этом указывала, что именно она воспитала сына достойным человеком и защитником Отечества, а отец не был достоин денежных компенсаций.