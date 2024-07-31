Казань вновь ушла под воду из-за дождя, трамваи поменяли свои маршруты

Несколько улиц Казани вновь затопило после сильного дождя утром 31 июля. Потоп отмечается на проспекте Победы возле Деревни Универсиады, около парка «Черное озеро», Горьковском и Фермском шоссе, а также на улице Модельной.
Из-за скопившейся дождевой воды на улице Тукая от Парижской коммуны временно изменилось движение трамваев. Маршруты № 3, № 5 и № 5а следуют по улице Галеева до Глазунова. Трамвай № 1 курсирует через Галеева, а трамваи № 5 и № 7 — через Халитова, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Подобная погода отмечается в Татарстане второй день. В нижнекамском аэропорту «Бегишево» вчера образовался смерч, который повредил самолеты минимум на 2 миллиона долларов США. В Казани улицы засыпало градом, ветер повалил деревья, а по улицам потекли реки.