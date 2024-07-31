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Казань вновь ушла под воду из-за дождя, трамваи поменяли свои маршруты

Город топит второй день подряд.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +24°

Несколько улиц Казани вновь затопило после сильного дождя утром 31 июля. Потоп отмечается на проспекте Победы возле Деревни Универсиады, около парка «Черное озеро», Горьковском и Фермском шоссе, а также на улице Модельной.

Из-за скопившейся дождевой воды на улице Тукая от Парижской коммуны временно изменилось движение трамваев. Маршруты № 3, № 5 и № 5а следуют по улице Галеева до Глазунова. Трамвай № 1 курсирует через Галеева, а трамваи № 5 и № 7 — через Халитова, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Подобная погода отмечается в Татарстане второй день. В нижнекамском аэропорту «Бегишево» вчера образовался смерч, который повредил самолеты минимум на 2 миллиона долларов США. В Казани улицы засыпало градом, ветер повалил деревья, а по улицам потекли реки.