Операция «Анаконда» началась в Хабаровском крае

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.
Сотрудники ДПС и оперуполномоченные проводят масштабную операцию по остановке автомобилей и проверке на наличие запрещенных предметов. Основной целью было предотвращение перевозки наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для более эффективного поиска использовали кинологов, чьи специально обученные собаки помогли обнаружить возможные тайники.
В течение первого дня проведения операции было проверено более 50 автомобилей, однако запрещенных предметов и веществ не было обнаружено.