Операция «Анаконда» началась в Хабаровском крае

Сотрудники ДПС и оперуполномоченные проводят масштабную операцию по остановке автомобилей и проверке на наличие запрещенных предметов. Основной целью было предотвращение перевозки наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для более эффективного поиска использовали кинологов, чьи специально обученные собаки помогли обнаружить возможные тайники.