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Операция «Анаконда» началась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала операция «Анаконда».

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.

Сотрудники ДПС и оперуполномоченные проводят масштабную операцию по остановке автомобилей и проверке на наличие запрещенных предметов. Основной целью было предотвращение перевозки наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для более эффективного поиска использовали кинологов, чьи специально обученные собаки помогли обнаружить возможные тайники.

В течение первого дня проведения операции было проверено более 50 автомобилей, однако запрещенных предметов и веществ не было обнаружено.