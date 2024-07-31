Калининградское побережье Балтики начали окрашивать синезелёные водоросли (фото)

«Этот зелёный цвет связан с массовым развитием фитопланктона, вероятнее всего, цианобактерий (или синезелёных водорослей), и называется “цветением воды”. “Цветение” в Балтийском море наблюдается регулярно, максимум цианобактерий обычно приходится на июль, иногда захватывает август. Массовое развитие водорослей связано с эвтрофикацией водоёма (повышенным содержанием биогенных элементов в воде, прежде всего, азота и фосфора) и благоприятной температурой моря», — объяснили в телеграм-канале.