Ашер выпустит фильм-концерт с выступления в Париже

Синопсис гласит: «В фильме, снятом во время Парижской недели моды в La Seine Musicale, представлены такие хиты, как Yeah!, My Boo, Love In This Club и другие из 30-летней карьеры Ашера, исполненные с невиданными ранее костюмами, передовым освещением и спецэффектами. Ашер не только переносит яркие впечатления живого концерта на экран, но и дает зрителям возможность заглянуть за кулисы, создавая глобальный фильм, который вы не захотите пропустить».