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С 15 августа повысят цены в общественном транспорте Иркутска

Повышение цен коснется маршрутов № 16 и 16с.

Источник: Комсомольская правда

С 15 августа в Иркутске повысят цены на проезд по маршрутам № 16 и 16с. Такое решение принял перевозчик, обсуживающий данный транспорт. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.

Теперь цена проезда составит 40 рублей до восьми часов вечера и 45 рублей после восьми.

— Напомним, коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города, — сообщили в пресс-службе администрации.

Маршрутка номер 16 ездит от железнодорожного вокзала до микрорайона Солнечный. № 16с от микрорайона Солнечный до центрального рынка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что страховые пенсии поднимут 130 тысячам работающих пенсионеров в Иркутской области. Повышение произойдет автоматически первого августа.