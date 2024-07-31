Стало известно, какой тип памяти не слабеет с возрастом

По словам исследователей, эмоциональная составляющая музыки может способствовать лучшему запоминанию. Кроме того, структура музыкальных произведений позволяет им лучше «закрепляться» в памяти. Ученые добавили, что их открытие может иметь важное значение для людей с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Музыка может служить эффективным способом поддержания и улучшения когнитивных функций при их ослаблении.