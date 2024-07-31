Ташкентский фермерский рынок «Куйлюк» закрыт из-за антисанитарии. Видео

Отмечается, что несмотря на неоднократные предупреждения об устранении фактов антисанитарии, ситуация на рынке осталась неизменной. Базар будет закрыт до тех пор, пока санитарное состояние объекта не улучшится. После того, как эксперты дадут заключение о том, что оно соответствует нормам, рынок откроют.