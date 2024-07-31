Ташкентский фермерский рынок «Куйлюк» закрыт из-за антисанитарии. Видео

Вчера, 30 июля, инспекторы отдела санэпидкомитета Бектемирского района провели контрольный рейд на фермерском рынке Куйлюк и выявили ряд грубых нарушений санитарных норм, обнаружив непригодные к употреблению продукты, в числе которых бананы, молочка и готовая еда.
Отмечается, что несмотря на неоднократные предупреждения об устранении фактов антисанитарии, ситуация на рынке осталась неизменной. Базар будет закрыт до тех пор, пока санитарное состояние объекта не улучшится. После того, как эксперты дадут заключение о том, что оно соответствует нормам, рынок откроют.
Напомним, что в начале года Куйлюкский оптовый базар сельхозпродукции закрывали на реконструкцию, а продавцов с рынка приглашали занять бесплатно новые торговые точки в комплексах Food city и Tashkent Index.
Позднее сообщалось о том, что продавцы оптового рынка «Куйлюк» уже переезжают в торговый комплекс Food City, администрация которого выделила им бесплатные места и создала благоприятные условия для торговли.