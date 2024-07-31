Социальный кошелек будет внедрен по всему Казахстану

Разработчики приложения, коими является казахстанская IT-компания BTS Digital, заявляют, что их главная задача — обеспечить удобство пользования, а также прозрачность и своевременность оказания поддержки населению. Им удалось воплотить механизм, позволяющий проактивно выявлять потребность в господдержке нуждающимся и избежать бюрократических проволочек — все происходит автоматически в сотрудничестве с заинтересованными министерствами, в том числе МЦРИАП, МТСЗН, МЗ. А благодаря биометрической идентификации пользователя решен вопрос так называемых «приписок», то есть услугу получает именно тот, кому она предназначена. При этом для конечного потребителя использование сервиса максимально легко — достаточно отсканировать QR-код.