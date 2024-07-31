Социальный кошелек будет внедрен по всему Казахстану

На днях состоялось совещание у Премьер-министра, посвященное улучшению качества жизни в стране благодаря повышению эффективности мер господдержки населения. В ходе встречи была проведена демонстрация работы Социального кошелька (СК) как одного из важных операторов оказания социальной помощи нуждающимся.
Сервис СК, интегрированный в мобильное приложение электронного правительства eGov, позволяет получать льготные лекарства отдельным категориям граждан и горячее питание в школах.
Разработчики приложения, коими является казахстанская IT-компания BTS Digital, заявляют, что их главная задача — обеспечить удобство пользования, а также прозрачность и своевременность оказания поддержки населению. Им удалось воплотить механизм, позволяющий проактивно выявлять потребность в господдержке нуждающимся и избежать бюрократических проволочек — все происходит автоматически в сотрудничестве с заинтересованными министерствами, в том числе МЦРИАП, МТСЗН, МЗ. А благодаря биометрической идентификации пользователя решен вопрос так называемых «приписок», то есть услугу получает именно тот, кому она предназначена. При этом для конечного потребителя использование сервиса максимально легко — достаточно отсканировать QR-код.
Удобство для граждан, прозрачность для государства — два главных принципа, на которых мы строим наш продукт. В мобильном приложении СК можно видеть все историю назначений и получать ваучеры на льготные лекарства и обеды в считанные секунды, через QR-коды, тем самым значительно сокращаются время и объемы ручной работы. Помимо этого, обеспечивается большая прозрачность, ведь ваучеры выписываются персонализировано, таким образом исключены риски того, что кто-то другой воспользуется ими. Генеральный директор ТОО «BTS Digital» Нуртай Абилгалиев.
За время действия пилота (с декабря прошлого года) оценить удобство Социального кошелька уже смогли тысячи жителей Акмолинской и Мангистауской областей, а также городов Астаны и Шымкента. Он доказал свою эффективность, и теперь решением Премьер-министра поручено масштабировать проект на весь Казахстан. Техническим оператором Социального кошелька определена компания «BTS Digital».
Сегодня разработчики проекта работают над расширением возможностей СК и готовятся к запуску пилотов по оказанию адресной помощи в покупке продуктов питания для социально уязвимых слоев населения, а также приобретении технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью.