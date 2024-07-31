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В Нижнем Новгороде не будут отключать фонтаны на День ВДВ 2 августа

Профилактические работы в этот день проводиться не будут.

Источник: Комсомольская правда

Обслуживающие организации не будут отключать фонтаны в Нижнем Новгороде на День ВДВ 2 августа. Информацию об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» подтвердили в городской администрации.

— Отключение муниципальных фонтанов не планируется, — говорится в сообщении.

Напомним, в областном центре функционирует порядка 20-ти фонтанов. В последние два года в период с 1 по 3 августа, как раз когда празднуется День ВДВ, в городе проводились профилактические отключения фонтанов, причем периоды отключений отличались в зависимости от района. В период отключений рабочие сливали воду, проверяли техническое состояние запорной арматуры, электроники и других элементов фонтана.