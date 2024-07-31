Министры образования и промышленности региона оценили возможности учебного полигона ОНПЗ

Министр образования Омской области Иван Кротт и глава минпрома региона Андрей Посаженников побывали на Омском НПЗ с рабочим визитом. Они посетили аудитории учебного полигона предприятия и отметили высокий уровень технической оснащённости образовательной площадки.
На учебном полигоне студенты и сотрудники ОНПЗ проходят командные занятия на компьютерных тренажерах, которые полностью воссоздают работу реальных производственных объектов. На площадке действуют два VR-тренажера, лекторий, аудитория оказания первой медицинской помощи, класс, посвященный газоопасным работам и работам на высоте, комната отдыха для пауз между занятиями.
«Учебно-технический полигон — это воплощение самых современных и производственных процессов. В виртуальном пространстве студенты учатся работать на установках, а эксперты наблюдает за процессом и подсказывают. Эту историю необходимо брать за основу и тиражировать на других производствах. ОНПЗ — космос в топливно-энергетическом комплексе», — прокомментировал министр образования Омской области Иван Кротт.
Региональные министры и руководство предприятия подписали соглашение о сотрудничестве по федеральной программе «Профессионалитет». Благодаря программе на базе Омского промышленно-экономического колледжа появится региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий.
«Формирование кадрового резерва является одной из главных задач для Омского НПЗ. Мы активно сотрудничаем с вузами и ссузами, поддерживаем молодых специалистов и уделяем больше внимание развитию их компетенций. Постоянное обновление материально-технической базы позволит поддержать актуальные знания и высокий уровень профессионализма, который присущ (заменить слово “присущ” на “необходим”) сотрудникам “Газпром нефти”. Стабильное лидерство компании в рейтинге работодателей подтверждает правильность наших принципов работы», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Компания «Газпром нефть» обеспечит стажировку и трудоустройство студентов в дочерние предприятия, в том числе и на Омский НПЗ. Специалисты ОНПЗ будут участвовать в формировании учебных программ, подготовке преподавателей и определении требований к выпускникам. Обучение будет проходить в том числе и на учебном полигоне ОНПЗ. По словам министра промышленности и научно-технического развития Омской области Андрея Посаженникова, практикуясь на полигоне, студенты получают знания, с помощью которых в будущем смогут получить работу в компании «Газпром нефть».