Министры образования и промышленности региона оценили возможности учебного полигона ОНПЗ

Компания «Газпром нефть» обеспечит стажировку и трудоустройство студентов в дочерние предприятия, в том числе и на Омский НПЗ. Специалисты ОНПЗ будут участвовать в формировании учебных программ, подготовке преподавателей и определении требований к выпускникам. Обучение будет проходить в том числе и на учебном полигоне ОНПЗ. По словам министра промышленности и научно-технического развития Омской области Андрея Посаженникова, практикуясь на полигоне, студенты получают знания, с помощью которых в будущем смогут получить работу в компании «Газпром нефть».