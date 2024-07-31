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Улицу Богдана Хмельницкого в Омске сузили для машин

На улице Богдана Хмельницкого, что в Октябрьском округе Омска запустили в работу выделенную полосу для общественного транспорта.

Участок, протяженностью в 3,5 километра действует от пересечения улицы Богдана Хмельницкого с улицей Маяковского до перехода в улицу Кирова. О работе «выделенки» в среду, 31 июля 2024 года, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Участок под автобусы, микроавтобусы и троллейбусы удалось сформировать за счет сужения дороги для частного транспорта. Из трех полос им доступно теперь две.

Отметим, что в настоящий момент в Омске также работают выделенные полосы по улицам Лукашевича, Красный Путь, проспекту Маркса.