В три новые пятиэтажки переселят людей из аварийного жилья в Братске

В районе Падун Братска на улице Котельная почти построили три пятиэтажки, в которых находится 161 квартира для переселенцев из аварийного жилья. Как только дома будут готовы к приезду новых жильцов, программу по переселению, принятую первого января 2017 года, будут считать завершенной. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Новое дома построили в рамках региональной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области». На строительство потратили более 300 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Все квартиры будут сданы в чистовой отделке, а также обустроят придомовую территорию. Там заасфальтируют проезд, сделают детские площадки и парковки, а также установят малые архитектурные формы.
— Строительная готовность блок-секций составляет 99%, ввод ожидается во второй половине августа текущего года. Сейчас дома находятся на этапе получения заключений о соответствии проектной документации. Всего с 2021 года в Братске переселено более 500 человек из более чем 13 тыс. кв. м. аварийного жилья. В новые квартиры на улице Котельной заедут еще 361 человек, — рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Сейчас такая же программа проходит в Зиме, Черемхово, Байкальске и Нижнеудинске Иркутской области. Общая площадь нового жилья составляет более 40 тысяч кв метров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дорогу к новому детсаду обустраивают в Иркутске.