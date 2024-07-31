«Лучший историограф бардовской песни». В Петербурге скончался бард Заир Рудер

Клуб песни «Восток» — клуб самодеятельной песни, один из старейших в Петербурге и России. Создан в начале 1960-х годов, участники собирались в кафе «Восток» на улице Правды, 10. Кафе и клуб названы в честь космического корабля «Восток», песенные мероприятия посещала в основном туристско-альпинистская аудитория, что и определило направленность творчества. В 1967 году к участию был приглашен Владимир Высоцкий, считается, что это было его первое публичное выступление.