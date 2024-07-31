«Лучший историограф бардовской песни». В Петербурге скончался бард Заир Рудер

В Петербурге 26 июля скончался известный бард, экс-председатель городского клуба песни «Восток» Заир Рудер. Его не стало в возрасте 78 лет. Дата и место похорон будут известны позднее, сообщил его внук Егор 31 июля.
«Не стало моего дедушки — Заира Рудера. Он посвятил свою жизнь двум вещам: бардовской песне и любви к моей бабушке. Он научил меня играть в шахматы. Нашу последнюю партию мы так и не доиграли», — написал Егор на странице своего дедушки в соцсети «ВКонтакте».
По словам родственника, барда не стало в течение суток после госпитализации, медики увезли его с улицы. «Его отправляют в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Ориентировочные сроки вскрытия — 3 недели. Будем держать вас в курсе», — добавил Егор.
По предварительным данным «Фонтанки», Заир Давыдович потерял сознание при входе в троллейбус. Медики госпитализировали его в состоянии клинической смерти, но спасти его так и не удалось.
«Соболезнования близким! Светлая память! Заир Рудер оставил громадный архив», — написали в группе клуба «Восток», приложив ссылку на материалы барда.
«Последние десятилетия — лучший историограф бардовской песни. Кто продолжит его дело?» — написал Иван Корнеев, начальник отдела межмузейных коммуникаций Государственного Эрмитажа.
Заир Рудер родился 28 апреля 1946 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» по специальности «инженер-электрик». Являлся представителем фирмы «Московские окна» в Петербурге.
В 1992 году Заир Давыдович занимал пост председателя совета клуба песни «Восток». Коллекционировал магнитофонные записи и издавал аудиокассеты. Автор-продолжатель серии «Встреча друзей» на аудиокассетах, продолжатель традиций «Концертов клуба песни “Восток”», член Оргкомитета фестиваля «Петербургский аккорд».
Клуб песни «Восток» — клуб самодеятельной песни, один из старейших в Петербурге и России. Создан в начале 1960-х годов, участники собирались в кафе «Восток» на улице Правды, 10. Кафе и клуб названы в честь космического корабля «Восток», песенные мероприятия посещала в основном туристско-альпинистская аудитория, что и определило направленность творчества. В 1967 году к участию был приглашен Владимир Высоцкий, считается, что это было его первое публичное выступление.