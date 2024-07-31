День Ленобласти 2024 в Кудрово: полная программа празднования

В 11 утра на Ленинградской улице начнут работать выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов и ремесел «Город мастеров». Здесь можно будет купить не только необычные сувениры, но и сельхозпродукцию из разных районов Ленобласти. Например, чай из Копорья, известный с XIII века, цветочный мед с местных пасек, молочные продукты из Лужского района и многое-многое другое. Близ парковки у гипермаркета «Лента» развернется гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» — там можно будет отведать выборгский пряник, карельские калитки, ладожскую корюшку, ивангородскую миногу, приозерские перепела, купить варенье и травяные сборы. Выставки закроются в 20.00.