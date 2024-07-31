День Ленобласти 2024 в Кудрово: полная программа празднования

В эту субботу Ленобласть отметит 97-й годовщину со дня образования. 47 регион официально «появился» на карте в начале августа 1927 года, и был образован сразу из нескольких бывших губерний, среди которых Псковская, Новгородская и Мурманская.
Традиционно, день Ленобласти отмечают с размахом в одном из городов — в 2024 году большой праздник пройдет в Кудрово 3 августа.
Рассказываем, что обязательно стоит посмотреть в этот день.
Попить чай с калитками.
В 11 утра на Ленинградской улице начнут работать выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов и ремесел «Город мастеров». Здесь можно будет купить не только необычные сувениры, но и сельхозпродукцию из разных районов Ленобласти. Например, чай из Копорья, известный с XIII века, цветочный мед с местных пасек, молочные продукты из Лужского района и многое-многое другое. Близ парковки у гипермаркета «Лента» развернется гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» — там можно будет отведать выборгский пряник, карельские калитки, ладожскую корюшку, ивангородскую миногу, приозерские перепела, купить варенье и травяные сборы. Выставки закроются в 20.00.
Спеть в караоке и устроить танцы.
В 11.00 на территории парка «Оккервиль» начнут работу интерактивные площадки. Здесь будет открыт лекторий, пройдут мини-соревнования, планируются мероприятия для детей.
В 12.00 на главной сцене презентуют визитные карточки муниципальных образований Ленинградской области «Семья Ленинградская».
В 14.30 начнется полуторачасовой театрализованный концерт. На сцену выйдут Василий Герелло, Татьяна Буланова и Юлианна Караулова.
Большая программа начнется в 19.00 — сначала ленинградцам предложат спеть в караоке. Выбрать можно будет любимые хиты. А в 20.00 стартует большой концерт на котором выступит музыканты группы Uma2rman.
В 21.45 праздник завершится фейерверком.
А что в других городах?
Между тем день Ленобласти отметят в каждом уголке региона. Например, в Ивангороде запланирован фестиваль «Былины и богатыри», где русские воины сразятся с войском Кощея Бессмертного. В этот день в приграничный Ивангород можно будет попасть без привычного оформления пропуска, достаточно иметь паспорт и билет на фестиваль.
Ленобласти есть чем гордиться!
- Входит в ТОП-10 российских регионов по качеству жизни.
- Первый в России по объему промышленных инвестиций.
- Лидер РФ по молочной продуктивности.
- Первый по объему вводимого жилья на душу населения.
- Номер один в России по лучшим практикам благоустройства.