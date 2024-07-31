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В день ВДВ в центре Иркутска перекроют движение машин

Второго августа проезд будет закрыт на нескольких улицах.

Источник: Комсомольская правда

Второго августа с 10:30 до 12:00 часов будет перекрыто движение машин в центральной части Иркутска. Связано это с празднованием дня воздушно-десантных войск. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.

— Проезд будет закрыт по Ленина на участке от Сурикова до Чкалова, по Чкалова от Ленина до бульвара Гагарина, а также по бульвару Гагарина от Чкалова до Карла Маркса, — сообщили в пресс-службе администрации.

Чтобы избежать неудобств, водителям рекомендуется заранее обдумать маршрут и проехать по другим дорогам.