«Таких, как я, называют мутантами»: что стало с сибирячкой, которая удалила грудь из-за «гена Анджелины Джоли»

— Раньше я была уверена, что онкологией болеют определенные люди: употребляющие гормональные препараты или те, которые носят в себе много обид, не живут жизнь на полную катушку и тому подобное, — делится с корреспондентом КП-Иркутск 43-летняя Дарья Сизых. — Ни к тем, ни к тем я не отношусь, поэтому была уверена, что никогда не услышу в свой адрес слово «рак». Теперь понимаю — это настоящая рулетка.
Мир женщины перевернулся с ног на голову в феврале прошлого года, когда в школе маму подростка попросили предоставить результаты флюорографии. Сибирячка отправилась в поликлинику. Заодно врачи уговорили пройти диспансеризацию, так как проверка организма как раз предназначена для людей старше сорока. Несмотря на большое количество работы, которую Дарья успевала совмещать с обучением, хобби и путешествиями, от предложения она отказываться не стала. И до сих пор благодарит себя за это решение.
— Я прошла ряд специалистов. Гинеколог назначил мне маммографию. На снимках груди была видна крупная опухоль — 5 сантиметров. Из-за пышных форм 5−6 размера прощупать ее самостоятельно было нереально. Я до последнего верила, что она доброкачественная. Но биопсия показала обратное… вторая стадия.
С июля 2023 года началась тяжелая борьба с диагнозом. Пациентке назначили курс из восьми процедур химиотерапии — по одной через каждый 21 день. О том времени Дарья Сизых мечтает забыть, как о страшном сне. Выпавшие волосы и ломкие ногти оказались самым безобидным последствием воздействия токсина. Тошнота, головные боли, а также боли в суставах не давали когда-то активной и жизнерадостной женщине встать с кровати. Речи о работе не шло. Парикмахеру и визажисту с 20 годами опыта оставалось надеяться лишь на пенсию по инвалидности, если бы не мама, бывший супруг и близкие друзья.
— Сыну пришлось резко стать более самостоятельным. Ему на тот момент было 13 лет. Научился готовить, кормил меня обедами и ужинами, хотя я практически ничего не ела. За полгода сбросила 10 килограммов.
Во время лечения выяснилось, что у Дарьи опасная мутация гена BRCA2 (БиАрСиЭй2 — прим. ред.). Это значит, что онкология имеет наследственную природу и протекает более агрессивно. При этом получить «сломанные» гены можно как от матери, так и от отца. На данный момент одна из самых эффективных мер профилактики — хирургическая. Именно поэтому американская актриса Анджелина Джоли в 2013 году удалила грудь, а в 2015 году — и яичники. У звезды обнаружили наследственную мутацию сразу двух генов: BRCA1 и BRCA2. Риск появления рака, по оценкам специалистов, составлял больше 80%.
— Таких, как я, называют мутантами, — говорит Дарья Сизых. — Даже, если вылечить пораженную грудь, опухоль, скорее всего, появится во второй. Когда-то раком груди болела моя бабушка по папиной стороне, а потом и сам отец болел раком почек. Но я не думала, что это как-то повлияет на меня. Оказалось, что я изначально родилась с мутацией.
В перерывах между химиотерапией сибирячка пыталась вести обычный образ жизни. Она не стремилась скрыть облысевшую голову и свою болезнь. Наоборот, буднями и личными успехами стала делиться на странице в соцсетях. Подписчики поддерживают Дарью и удивляются ее стойкости.
— Женщины стараются надеть парик, прикрыть швы от операций, поэтому никто никогда не знает, насколько им тяжело. Да, меня одолевали вопросы: «Почему я? За что? А если меня не станет?», но прежде всего я хотела выздороветь.
Решившись на удаление груди, Дарья Сизых нашла в Казани хирургов, которые предложили ей одномоментную пластику. То есть, потеряв собственные формы, она сразу же обрела бы новые.
— Мне предлагали удалить грудь и вернуться за пластикой лишь через год, потому что могла понадобиться лучевая терапия, которая бы испортила импланты. Но меня не устроил такой вариант. Я хотела несмотря ни на что остаться женщиной.
К счастью, операция прошла успешно, и лучевая терапия не понадобилась. В результате сибирячка может похвастаться красивой и подтянутой грудью, а в ее аккаунте стоит гордая подпись: «Я победила рак!». Теперь впереди борьба с последствиями химиотерапии, а также профилактика. Осмотры маммолога необходимы каждые три месяца.
— Буду ли я прибегать к удалению яичников? Этот вопрос остается открытым. Пока я мечтаю только о том, чтобы наконец восстановиться и вернуть себе хорошее самочувствие и перестать испытывать боль. До сих пор думаю о том, что мою жизнь спасла та самая диспансеризация.