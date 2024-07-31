«Таких, как я, называют мутантами»: что стало с сибирячкой, которая удалила грудь из-за «гена Анджелины Джоли»

— Раньше я была уверена, что онкологией болеют определенные люди: употребляющие гормональные препараты или те, которые носят в себе много обид, не живут жизнь на полную катушку и тому подобное, — делится с корреспондентом КП-Иркутск 43-летняя Дарья Сизых. — Ни к тем, ни к тем я не отношусь, поэтому была уверена, что никогда не услышу в свой адрес слово «рак». Теперь понимаю — это настоящая рулетка.