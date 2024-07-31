В Ломоносове за 20 минут выпало 9,73 мм осадков

Как рассказали в Водоканале, городская система водоотведения, которая находится в хозяйственном ведении предприятия, работает в штатном режиме и была заранее подготовлена к приему дождевой воды. Однако при сверхрасчетных ливнях, с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут, канализационная система не может единовременно принять весь объем стоков — она начинает быстро наполняться, а местами переполняться. На улицах города могут образовываться скопления воды. Скопление было зафиксировано на Привокзальной площади.
По окончании сверхрасчетного дождя вся вода была полностью принята системой водоотведения.
Сообщить информацию о скоплении воды можно круглосуточно по телефонам: 004, 314−60−13.
Напомним, в Петербурге 31 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности.