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В Ломоносове за 20 минут выпало 9,73 мм осадков

В Ломоносове 31 июля прошел сверхрасчетный дождь. В городе выпало 9,73 мм осадков с интенсивностью 8,36 мм за 20 минут.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +24°

Как рассказали в Водоканале, городская система водоотведения, которая находится в хозяйственном ведении предприятия, работает в штатном режиме и была заранее подготовлена к приему дождевой воды. Однако при сверхрасчетных ливнях, с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут, канализационная система не может единовременно принять весь объем стоков — она начинает быстро наполняться, а местами переполняться. На улицах города могут образовываться скопления воды. Скопление было зафиксировано на Привокзальной площади.

По окончании сверхрасчетного дождя вся вода была полностью принята системой водоотведения.

Сообщить информацию о скоплении воды можно круглосуточно по телефонам: 004, 314−60−13.

Напомним, в Петербурге 31 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности.