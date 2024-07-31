Спасенного в Хабаровском крае тигренка подарили Минскому зоопарку

МИНСК, 31 июл — РИА Новости. Минский зоопарк получил в дар от РФ спасенного в Хабаровском крае амурского тигренка, передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня мы передаем в дар Минскому зоопарку тигренка, который был спасен неравнодушными людьми на территории Хабаровского края», — сказал министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко в среду в Минске на официальной церемонии передачи Минскому зоопарку тигренка.
Министр подчеркнул, что охрана амурского тигра — личный проект президента России, и с этой целью 11 лет назад была создана некоммерческая организация Центр «Амурский тигр», которая занимается вопросами защиты и охраны этих животных в России и популяризации их в мире. По его словам, по данным на 2022 год, за период деятельности центра численность амурских тигров выросла более чем на 30% и составила более 750 особей, включая котят. Эта численность является комфортной для обеспечения генетического разнообразия и сохранения вида.
«Мы получили возможность осуществлять благородную миссию — те звери, которые не могут быть отпущены в дикую природу, будут дариться различным зоопаркам. Первый такой зоопарк — это Минский зоопарк», — сказал Чуйченко.
Глава минюста РФ пообещал, что когда будет готов еще один вольер, РФ передаст Минскому зоопарку еще одного тигра — «подругу» для переданного сейчас зверя. «Думаю, в течение года проект будет реализован», — сказал Чуйченко. Он подчеркнул, что новый обитатель Минского зоопарка — генетически чистый амурский тигр. Чуйченко также выразил надежду, что число амурских тигров в Белоруссии будет расти.
В среду также состоялся розыгрыш, во время которого тигренку было выбрано имя Синдбад.
В Минском зоопарке рассказали, что тигренок, который прибыл в Белоруссию в июне, быстро адаптировался, активен, игрив, хорошо кушает, любит крупные кости и мячики.
Трехмесячного тигренка со сломанной лапой обнаружил и спас неравнодушный житель в ноябре 2023 года в Хабаровском крае. Тигренка вылечили, но специалисты пришли к выводу, что малыша слишком рискованно выпускать в дикую природу из-за болезни костей. Кроме того, позже, еще в вольере, тигренок сломал другую лапу, и последовал новый этап лечения. Росприродназдор согласился с доводами экспертов. По инициативе Центра «Амурский тигр» было решено передать тигренка Минскому зоопарку в рамках программы по размножению и сохранению амурского тигра.