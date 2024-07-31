Спасенного в Хабаровском крае тигренка подарили Минскому зоопарку

Министр подчеркнул, что охрана амурского тигра — личный проект президента России, и с этой целью 11 лет назад была создана некоммерческая организация Центр «Амурский тигр», которая занимается вопросами защиты и охраны этих животных в России и популяризации их в мире. По его словам, по данным на 2022 год, за период деятельности центра численность амурских тигров выросла более чем на 30% и составила более 750 особей, включая котят. Эта численность является комфортной для обеспечения генетического разнообразия и сохранения вида.