Корейский рэпер Ch1tkey разыграл собственную смерть ради рекламы трека

Андерграундный рэпер Ch1tkey из Южной Кореи инсценировал свою смерть, чтобы продвинуть новый сингл. Сообщалось, что 21-летний артист на радостях от роста подписчиков якобы спрыгнул с крыши пятиэтажки.
«Ch1tkey должен был притвориться, что падает с крыши, а затем завершить трансляцию и сделать подарок случайному зрителю, но он поскользнулся и упал», — рассказывали знакомые рэпера.
После инцидента парня якобы доставили в больницу, где он скончался, пишет NME.
Однако на следующий день Ch1tkey сообщил в соцсетях, что несчастный случай был постановкой, и заодно анонсировал свежий релиз.
Я хотел хайпануть на своей жизни — и что? Я не сделал ничего плохого. Я ни о чем не жалею и не собираюсь извиняться или размышлять о своих действиях. Да пошло оно. Я просто хочу всех вас послать.
Ch1tkey
рэпер.
Молодой пранкер добавил, что виноваты журналисты, которые сообщили о его смерти, не проверив факты. А еще поклонники, которые поверили прессе.