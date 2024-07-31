Корейский рэпер Ch1tkey разыграл собственную смерть ради рекламы трека

Я хотел хайпануть на своей жизни — и что? Я не сделал ничего плохого. Я ни о чем не жалею и не собираюсь извиняться или размышлять о своих действиях. Да пошло оно. Я просто хочу всех вас послать.

Ch1tkey

рэпер.