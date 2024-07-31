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Стартовал ремонт участка ТКАД

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Начался ремонт участка Ташкентской кольцевой автодороги между улицами Богишамол и Мирзо Улугбека, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Хокимият Юнусабадского район сообщил, что работы продлятся до 10 августа, а пока движение автомобилей на этом участке ограничено.

Напомним, что в Ташкенте на неопределенный срок перекрыли некоторые улицы.