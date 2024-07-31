Стартовал ремонт участка ТКАД

Хокимият Юнусабадского район сообщил, что работы продлятся до 10 августа, а пока движение автомобилей на этом участке ограничено.
Напомним, что в Ташкенте на неопределенный срок перекрыли некоторые улицы.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Начался ремонт участка Ташкентской кольцевой автодороги между улицами Богишамол и Мирзо Улугбека, передает корреспондент Podrobno.uz.
Хокимият Юнусабадского район сообщил, что работы продлятся до 10 августа, а пока движение автомобилей на этом участке ограничено.
Напомним, что в Ташкенте на неопределенный срок перекрыли некоторые улицы.