В Самаре хотят запустить скоростной трамвай на проспекте Карла Маркса

Власти города планируют внести соответствующие изменения в генплан, проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии.
— Скоростной трамвай могут запустить на проспекте Карла Маркса, — следует из подготовленных документов.
Таким образом, скоростная трамвайная линия может пройти практически через всю Самару. А депо для скоростных трамваев планируют разместить на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе.
Также в Самаре могут запустить новую трамвайную линию, ее также планируют построить на проспекте Карла Маркса.