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В Самаре хотят запустить скоростной трамвай на проспекте Карла Маркса

Скоростной трамвай хотят запустить в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Власти города планируют внести соответствующие изменения в генплан, проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии.

— Скоростной трамвай могут запустить на проспекте Карла Маркса, — следует из подготовленных документов.

Таким образом, скоростная трамвайная линия может пройти практически через всю Самару. А депо для скоростных трамваев планируют разместить на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе.

Также в Самаре могут запустить новую трамвайную линию, ее также планируют построить на проспекте Карла Маркса.