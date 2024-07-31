Капитальный ремонт Дома офицеров продолжается в поселке Средний Усольского района

Спикер Заксобрания Приангарья Александр Ведерников проверил, как ведётся капремонт гарнизонного Дома офицеров в поселке Средний, что в Усольском районе. Также на площадке побывали заммэра района по муниципальному хозяйству Андрей Константинов, глава Среднего Марина Семенова, председатель местной думы Людмила Спивакова, подрядчики.
Дом офицеров начали приводить в порядок в прошлом году. Однако сейчас в проект могут внести изменения. Подрядчик предложил вместо деревянного пола сделать покрытие керамической плиткой. Также могут выбрать другое оборудование взамен того, что изначально собирались купить для учреждения.
Александр Ведерников подчеркнул, что завершить работы нужно в установленный срок.
— Очень важно, чтобы те объекты, которые мы финансируем, ремонтировали качественно и в сроки. Бывают сложности при демонтаже конструкций, выявляются новые виды работ, которые необходимо провести, увеличивается стоимость проекта. Но администрации вместе со строителями при поддержке депутатов необходимо оперативно решать такие вопросы, — сказал спикер ЗС. — Дом офицеров — это центр притяжения жителей Среднего, и он должен работать для людей.
Александр Ведерников передал главе поселка сертификат на капитальный ремонт Дома офицеров в конце 2022 года. Закончить его необходимо спустя 2 года, то есть до конца 2024-го.