Капитальный ремонт Дома офицеров продолжается в поселке Средний Усольского района

— Очень важно, чтобы те объекты, которые мы финансируем, ремонтировали качественно и в сроки. Бывают сложности при демонтаже конструкций, выявляются новые виды работ, которые необходимо провести, увеличивается стоимость проекта. Но администрации вместе со строителями при поддержке депутатов необходимо оперативно решать такие вопросы, — сказал спикер ЗС. — Дом офицеров — это центр притяжения жителей Среднего, и он должен работать для людей.