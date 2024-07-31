Лакомство на вес золота. Из-за экстремальной жары в Крыму подорожали арбузы

Красивый, сочный и невероятно аппетитный! Крымские арбузы всегда славились своими вкусовыми качествами и товарным видом. Их выращивают в 12 районах Крыма, причем, кроме традиционных сортов, местные аграрии радуют покупателей и экзотическими видами — без семечек или с желтой мякотью, которые особенно любят туристы.
«Девушка, не проходите мимо! Купите арбузик, не пожалеете!», — зазывает покупателей торговец на керченском рынке.
«40 рублей? Не дешевеют?», — спрашиваю, глядя на ценник в виде куска картона.
«Нет, и дешевле не будет. Жара», — коротко парирует мужчина.
Уборка бахчевых на полях началась в начале июля. Раннему созреванию способствовала аномальная жара. Она же стала причиной высоких цен на зеленую ягодку и скорректировала планы аграриев на урожай.
«Урожай этого года не будет таким, как в прошлом. Объем где-то на 30−40% меньше прошлогоднего», — рассказывает КП-Крым Константин Сорокин, чья агрофирма занимается выращиванием арбузов в Крыму.
Ежегодно в Крыму в сезон с полей убирают 17 тысяч тонн спелого полосатого лакомства. Но из-за экстремальной жары этого лета значительная часть арбузов «сгорела» на полях — то есть пожелтела снаружи и стала мягкой и невкусной внутри. В таком состоянии арбузы не могут идти на продажу. А как известно, товара меньше — цена на него выше.
«Жара — это фактор того, что нет нормального объема арбузов. А цена как раз от этого формируется… Если бы объем был, как в прошлом году, то и цена с поля у нас была бы 10 рублей, а сейчас цена — 20 рублей [за килограмм]», — поясняет Сорокин.
Аномальная жара, по его словам, отразилась не только на арбузах, но и повлияла на сезонные овощи и фрукты, такие как перец, кабачки, персики и яблоки.