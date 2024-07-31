Лакомство на вес золота. Из-за экстремальной жары в Крыму подорожали арбузы

«Жара — это фактор того, что нет нормального объема арбузов. А цена как раз от этого формируется… Если бы объем был, как в прошлом году, то и цена с поля у нас была бы 10 рублей, а сейчас цена — 20 рублей [за килограмм]», — поясняет Сорокин.