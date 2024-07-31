ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Законопроектом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации. Для этого в законопроекте предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.