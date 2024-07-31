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ГД приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Источник: © РИА Новости

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и другие депутаты.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его новеллой является диспозитивная норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство Российской Федерации, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.

Законопроектом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации. Для этого в законопроекте предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.

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