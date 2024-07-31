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Южноуральцам пообещали сильные дожди с грозами

Сильные осадки с градом и ветром, по прогнозам Челябинского ЦГМС, ожидаются днем 1 августа на территории региона.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

В первый день последнего летнего месяца на Южном Урале снова пройдут дожди с грозами, градом. При этом ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области сообщили, что гидрологическая ситуация на водоемах региона в настоящее время оценивается как сложная.

Из-за прогнозируемых дождей в реках снова может подняться уровень воды. В ведомстве также напомнили телефоны вызовы экстренных служб — 101 и 112.

Напомним, что в Челябинской области подтопленными остаются свыше 200 домов. Территории, пострадавшие от стихии, находятся на контроле МЧС.