Южноуральцам пообещали сильные дожди с грозами

В первый день последнего летнего месяца на Южном Урале снова пройдут дожди с грозами, градом. При этом ветер может усилиться до 25 метров в секунду.
В министерстве общественной безопасности Челябинской области сообщили, что гидрологическая ситуация на водоемах региона в настоящее время оценивается как сложная.
Из-за прогнозируемых дождей в реках снова может подняться уровень воды. В ведомстве также напомнили телефоны вызовы экстренных служб — 101 и 112.
Напомним, что в Челябинской области подтопленными остаются свыше 200 домов. Территории, пострадавшие от стихии, находятся на контроле МЧС.